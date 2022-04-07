Ба більше, він готовий навіть скалічити себе. Зробити що завгодно, лиш би його знову не відправляли на війну проти України.

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Окупант більше не хоче воювати

Це все фігня, сину. Кістки є – м'ясо наросте. Нічого страшного,

– каже йому турботлива мама.

На що отримує у відповідь від сина, що йому страшно. І він ладний зробити щось з собою, щоб не повертатися на війну.

У мене такі думки, що якщо пустять на друге коло, я собі просто по нозі ф***чну, щоб вона розпухла, і я ходити не міг. Усе, ідіть нафіг,

– сказав він.

Слухайте повну розмову окупанта з матір'ю:

Тут же у жінки прокинувся материнський інстинкт. Вона наголосила, що відразу після повернення – якщо таке буде – вони підуть розривати контракт. Мовляв, російська влада не виконала жодної з його умов.

На це окупант відповів просто: "Їм пофіг. Вони – виродки. Путін – г***он к***ений. Я його ненавиджу. І Шойгу".

У будь-якому випадку окупант додому повернеться. Якщо не цілим, то у пакеті точно. За це матір загарбника може не переживати.

Тим часом інший окупант втратив ноги, але закликав воювати "за республіку" – дивіться відео: