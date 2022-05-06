Российские оккупанты используют лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине

Для того чтобы не умереть на войне против Украины, российские оккупанты придумали лайфхаки и используют их. В частности, портят топливо в танках.

Испортить горючее так, чтобы не завелся танк – легко. Следует просто насыпать в него песок. Об этом сообщили в СБУ, ссылаясь на перехваченный разговор оккупантов. Такими лайфхаками они охотно делятся друг с другом.

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Бойцы песок сыпят в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! – рассказывает российский захватчик.

А если высшее руководство приказывает наступать пешком, то следует просто послать командира по направлению корабля.

Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл**ь, отправлял меня на танки, бл**ь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…

– добавляет оккупант.

Его товарищ-солдат удивленно переспрашивает, не наказывают ли за такое поведение. И услышав "нет" в ответ, задумывается о повторении "лайфхака" в собственном подразделении.

Российские оккупанты отказываются снова идти в Украину

Часть российских военных 35-й армии восточного военного округа отказывается возвращаться в Украину. Такой протест они выразили после возвращения в район восстановления.

Дело в том, что бригада понесла значительные потери в войне против Украины. Сейчас оккупанты находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут выезда в Россию.

Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа тоже деморализованы. Они "имеют низкое морально-психологическое состояние".

По данным Генштаба, у захватчиков существенные проблемы с вооружением и средствами защиты. Они не готовы к выполнению задач. Известно, что эти солдаты воюют в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганской области.

Потери врага на Донбассе

За прошедшие сутки 5 мая защитники Донбасса отбили 11 атак врага. Об этом сообщили в Генштабе. Подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили:

8 танков;

11 единиц боевой бронированной техники;

5 единиц автомобильной техники противника.

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