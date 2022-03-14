Российские оккупанты в Изюме обстреляли частный микроавтобус: судьба пассажиров неизвестна
14 марта 2022 , 16:03Читати новину українською
Источник:фейсбук Максима Стрельника
Российские орки продолжают циничную атаку на мирное население. Сегодня в Изюме они обстреляли частный микроавтобус.
Максим Стрельник заявил, что в Изюм проникают диверсанты из-за предательства некоторых местных жителей. Наши защитники активно им противостоят, однако они наносят ущерб городу, в частности, обстреливая гражданское население.
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Пока идет операция по ликвидации диверсантов, гуманитарную помощь в город не пускают. Также не удается провести эвакуацию.
Однако обстоятельства обстрела и судьба пассажиров пока не известны.
Обстрелянный микроавтобус в Изюме / Фото из фейсбука Максима Стрельника
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