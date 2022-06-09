Российские оккупанты в Мариуполе начали выдавать пенсии в рублях, – советник мэра города

Российские захватчики создали настоящий ад для жителей Мариуполя. Теперь нелюди направленно издеваются над уцелевшими пенсионерами – начали выдавать им пенсии в рублях.

Об этом сообщил советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своей странице в телеграмме 9 июня. К сообщению он прикрепил видео, как пожилые люди толкутся в очереди ко входу в помещение с вывеской "Почта Донбасса", чтобы получить деньги.

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Мариупольцам кафиры выдают пенсии в рублях

Петр Андрющенко рассказал, что по данным российских кафиров, в городе зарегистрировано около 47 тысяч пенсионеров. Впрочем, источники чиновников законного Мариупольского городского совета сообщили, что еще около 10 тысяч мариупольцев принципиально не подали документы на рублевые "подачи" от оккупантов.

По данным Андрющенко, пенсия, которую Россия начала выдавать жителям города, в пересчете на нашу национальную валюту составляет 2 600 гривен . Вместе с тем выдача средств ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательство.

Очередь расписана до конца месяца, но опять же не спасает от хамства и битвы за выживание. Посмотрите сами,

– прокомментировал советник законного мэра добавленное видео.

Мариупольцы стоят в очередях за выдачей пенсий в рублях: смотрите видео

К слову, Петр Андрющенко также рассказал, что эти пенсии российские кафиры выдают в рублях – наличными , которые накануне завезли в город броневики.

"Это прекрасно демонстрирует мощь российской экономики и честность отчетов Путина об экономических прорывах. Тупо штампуют на печатном станке столько наличных, сколько нужно. Современная история денег России такой же фейк , как и сама Россия", - подытожил чиновник.

Последние новости из Мариуполя: коротко

Во временно оккупированном Мариуполе люди продолжают жить в подвалах , поскольку русская артиллерия полностью уничтожила их дома. Еду также приходится готовить на улице – из того, что есть.

, поскольку русская артиллерия полностью уничтожила их дома. Еду также приходится готовить на улице – из того, что есть. Даже в почти полностью разрушенном городе кафиры находят, что украсть . Захватчики так называемой "ДНР" радуются, что смогут украсть из Мариуполя троллейбусы европейского образца. Кроме того, боевики вывозят оттуда уцелевшие детские площадки, медицинскую технику.

. Захватчики так называемой "ДНР" радуются, что смогут украсть из Мариуполя троллейбусы европейского образца. Кроме того, боевики вывозят оттуда уцелевшие детские площадки, медицинскую технику. По предварительной информации, в Мариуполе продолжают жить под оккупацией около 100 тысяч человек.

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