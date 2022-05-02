Об этом сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец. Оккупанты просто не позволяли спасателям бороться с пожаром.

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Огонь горел целую неделю

Они допустили лесную охрану к месту возгорания только тогда, когда огонь начал доходить до вражеских блокпостов. По предварительным данным, пожар якобы удалось локализовать. Но точной информации нет: в последние два дня нет никакой связи с местными спасателями.

Юрий Болоховец уточнил, что из-за боевых действий количество пожаров по сравнению с таким же периодом за 2021 год возросло около 2,6 раза. А средняя площадь возгораний – аж в 16 раз.

Он также обратился к украинцам с просьбой не заходить в леса, хоть во многих регионах и так действует запрет на посещение. Сейчас там может быть небезопасно. Особенно на тех территориях, где были боевые действия.

Друзья, напоминаю, сейчас почти по всей стране действует запрет на посещение леса. Прошу воздержаться прогулок по лесным массивам, особенно в регионах, которые недавно освободили от оккупантов. Это может стоить вам жизни, – отметил Юрий Болоховец.

Добавим, российские оккупанты хотят выйти на административные границы Херсонской области. Для этого они ищут слабые места украинской обороны. Вооруженные Силы Украины отлично знают о планах врага и дают ему достойный отпор.

Ранее в британской разведке поделились информацией, что Херсонская область – стратегически важная территория для российских оккупантов. Именно через эти земли они собираются перекидывать военную технику и другое важное оборудование для дальнейшего наступления, в частности, в Николаев, Кривой Рог и Одессу.

Планы у россиян "грандиозны", но ВСУ мощно сражаются с врагом. К примеру, недавно они уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области, а также ликвидировали около 70 российских оккупантов.

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