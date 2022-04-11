Российские оккупанты напали на предприятие из Катара – Ким о вчерашнем обстреле Николаевщины

Вечером 10 апреля российские оккупанты выпустили несколько ракет по Николаеву. На этот раз жертвой врага стало иностранное предприятие.

Детали ночного обстрела рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в новом обращении.

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По словам Кима, российские оккупанты напали на предприятие из Катара в нашей области.

Погибших нет, но враг повредил 2 ангара. Также ранение от осколков получил охранник,

– сказал он.

Ранее он сообщил, что в результате обстрела возник пожар в лесу. Спасатели его ликвидировали.

Свежее обращение Виталия Кима: смотрите видео

Добавим, что российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. В течение 9 апреля в Николаевской области ранения получили 9 человек.

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