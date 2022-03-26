Российские оккупанты обстреливают мемориалы в Харькове: повреждено Менору в Дробицком овраге

С начала войны России против Украины в Харькове обстреляны российскими оккупантами Дробицкий яр – место массовых расстрелов евреев нацистскими оккупационными войсками в 1941—1942 годах.

Последствия обстрелов мемориалов

Издание отмечает, что Мемориал Славы в Харькове был обстрелян 24 марта. Обломки снарядов частично разрушили постамент и раздробили плиты. В результате обстрелов территория возле памятника покрыта ямами, по аллее разбросаны обломки снарядов. Из-за взрывной волны памятник усыпан землей.

Читайте также В Харькове "спрятали" памятник Шевченко: чрезвычайное видео

Другой Мемориал жертв тоталитаризма, расположенный в Пятихатках, был обстрелян 23 марта. Снаряд попал прямо в могильную плиту. Крест остался целым, но могила была частично разрушена. Часть ритуальных табличек с именами погибших раскололась и улетела. Рядом остались неразорвавшиеся снаряды.

Также в ходе фиксации разрушений в Харькове было обнаружено, что московиты обстреляли и разрушили мемориал польских офицеров, расстрелянных в Харькове, а также мемориал жертв тоталитаризма в Пятихатках. Там разбиты мемориальные плиты с именами, обожженные стеллы, не разорванные снаряды, некоторые из которых прилетели к могиле,

– сообщил харьковчанин Сергей Петров.

Фото обстрелянного Дробицкого оврага опубликовали очевидцы в соцсетях 26 марта. На фото видно, что снаряд повредил Менору – семисвечник, который, согласно Библии, располагался в Скинии Собрания во время скитаний евреев по пустыне, затем в Иерусалимском Храме.

Последствия обстрелов мемориалов в Харькове: смотреть видео