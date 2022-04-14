Российские оккупанты обстреляли Кременную: есть пострадавшие

Российские военные в очередной раз открыли огонь по Кременной Луганской области. Из-за враждебных действий ранения получили мужчина и женщина.

Местные жители пострадали из-за обломков снарядов. Также разрушениям подверглись дома.

К теме В больнице умерли еще двое детей, которые пострадали при обстреле Краматорска

Состояние здоровья женщины и мужчины средней тяжести,

– рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

Сейчас решают вопрос об эвакуации пострадавших в больницы других областей.



Россияне обстреляли Кременную / Фото Сергея Гайдая

К теме смотрите видео о том, что российская ракета попала в склады в Харькове: