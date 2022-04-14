Российские оккупанты обстреляли Кременную: есть пострадавшие

14 апреля 2022 , 14:59
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Источник:

телеграм Сергея Гайдая

Российские военные в очередной раз открыли огонь по Кременной Луганской области. Из-за враждебных действий ранения получили мужчина и женщина.

Местные жители пострадали из-за обломков снарядов. Также разрушениям подверглись дома.

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Состояние здоровья женщины и мужчины средней тяжести,
– рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

Сейчас решают вопрос об эвакуации пострадавших в больницы других областей.


Россияне обстреляли Кременную / Фото Сергея Гайдая

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Автор: Софія Мінджоса