Российские оккупанты открыли огонь по мирным жителям в Новой Каховке

27 февраля российские оккупанты взяли под контроль Новую Каховку. Однако жители не стали молчать и вышли на многотысячный митинг в поддержку Украины.

В руках большинство граждан Украины держали государственную символику, митингующие пели гимн, скандировали "Украина" и призывали врагов убираться "домой" из их города.

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Такое поведение не понравилось оккупантам, которые, похоже, никогда не слышали о свободе слова. Российские войска открыли огонь по мирным жителям во время мирной демонстрации.

Из появившегося в сети видео видно, что на акцию протеста вышли целые семьи украинцев, в частности дети.

Российские войска открыли огонь по мирным жителям – видео BRATCHUK

Ранее об ужасной ситуации в Новой Каховке рассказывал мэр города Владимир Коваленко. Он отметил, что у мирного населения даже нет возможности эвакуироваться из Новой Каховки.

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