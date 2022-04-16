Российские оккупанты перемещают подразделения обеспечения армий Восточного военного округа

Украинские воины каждый день войны разбивают все больше и больше захватчиков. Именно поэтому те подтягивают свои последние силы.

Например, на Волынском, Полесском и Северском направлениях враг активных действий не проводил. Но взимает вероятное обеспечение. Об этом сообщает Генштаб.

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Идет перемещение, вероятно отдельных подразделений обеспечения 35-й и 36-й общевойсковых армий Восточного военного округа. Грузовые и специальные автомобили и топливозаправщики движутся к районам загрузки,

– сообщили в Генштабе.

Там отмечают, что наиболее активными россияне являются на Слобожанском и Донецком направлениях.

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