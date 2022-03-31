Российские оккупанты планируют в дальнейшем блокировать Чернигов, "отвод" – это только разговоры

В Генштабе ВСУ сообщили, что 30 марта российские оккупанты не предпринимали активных действий на Северском направлении. Захватчики сосредоточились на ведении диверсионно-разведывательной деятельности.

Генштаб обновил данные по состоянию на 24:00. Говорилось, что российские захватчики продолжают принимать меры по налаживанию тылового обеспечения.

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В ближайшее время ожидается усиление огневого воздействия по украинским подразделениям с целью обеспечения перемещения своих войск с последующей задачей блокирования Чернигова.

– отметили в Генштабе.

Минобороны 30 марта также подчеркнуло, что Россия до конца не отказалась от попыток захватить Киев и Чернигов.

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