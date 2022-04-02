Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи: там примерно 70 пациентов

Россияне попали в районную больницу Балаклеи – здание частично повреждено. Приблизительно 70 пациентам и медицинскому персоналу требуется немедленная эвакуация.

Балаклея является временно оккупированной территорией Харьковской области, где городской голова пошел на сотрудничество с оккупантами.

Обратите внимание В оккупированной Балаклее неизвестный герой попытался сорвать со здания российский флаг

Сейчас пытаются применить все возможные меры по спасению людей из больницы.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что обстрел мирного населения в Балаклее Россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских.

"Это очередное циничное вранье российской пропаганды и военная провокация", – сказал Олег Синегубов.

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