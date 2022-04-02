Наразі Балаклія є тимчасово окупованою територією Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю із окупантами.

Зверніть увагу В окупованій Балаклії невідомий герой спробував зірвати з будівлі російський прапор

Наразі намагаються застосувати всі можливі заходи на порятунку людей з лікарні.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що обстріл мирного населення в Балаклії Росією – це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних.

"Це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", – сказав Олег Синєгубов.

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