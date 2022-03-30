У мережі оприлюднили відео з окупованої російськими загарбниками Балаклії. На ньому невідомий вирішив показати, як у місті ставляться до окупантів.

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Чоловік намагався зірвати російський прапор з будівлі

Герой виліз на адмінбудівлю міста та спробував зірвати прапор держави-агресорки, який туди встановили росіяни. Чоловіку це майже вдалося. Однак його помітили загарбники, які відкрили по ньому вогонь.

Невідомий герой спробував зірвати з будівлі прапор Росії: дивіться відео

Надання гумдопомоги в Балаклії під егідою окупантів

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що мер Балаклії Іван Столбовий веде перемовини з Росією. Водночас є інформація, що роздачу української гуманітарної допомоги там організовують під егідою окупантів.

За словами Синєгубова, у Балаклії немає критичної ситуації, тому що лише минулого тижня туди доставили приблизно 50 тонн гуманітарного вантажу.

Зверніть увагу – Синєгубов розповів про роздачу допомоги у Балаклії: дивіться відео