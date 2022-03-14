Об этом на своей фейсбук-странице написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко с примечанием, что это полуофициальная информация.

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Что нужно знать жителям Мариуполя

По состоянию на 13:00 власти Мариуполя получили фактическое подтверждение де-факто соблюдения режима тишины.

По состоянию на сегодняшний день более 50 частных авто уже прошло по городу Бердянск и двигается в направление Запорожья. Прохождение блок-постов не вызывает проблем,

– сообщает советник городского головы Петр Андрющенко.

Однако официально обеспечить безопасность по направлению этого коридора местные власти не могут.

Частный транспорт будет двигаться по направлению: Мариуполь (выезд в сторону села Мелекино – село Портовское – поселок городского типа Мангуш – Бердянск – Запорожье).

Всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и дальнейшей помощи по адресу: Запорожье, улица Рекордная, 41.