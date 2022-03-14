Про це на своїй фейсбук-сторінці написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, з приміткою, що це напівофіційна інформація.

До теми Гуманітарний коридор у Маріуполь перекритий, будемо пробувати знову, – Зеленський

Що варто знати мешканцям Маріуполя

Станом на 13:00 влада Маріуполя отримала фактичне підтвердження де-факто дотримання режиму тиші.

Станом на зараз понад 50 приватних авто вже пройшло містом Бердянськ та рухається в напрям Запоріжжя. Проходження блок-постів не викликає проблем,

– повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко.

Однак офіційно гарантувати безпеку за напрямом цього коридору місцева влада не може.

Приватний транспорт рухатиметься за напрямком: Маріуполь (виїзд в сторону села Мелекіне – село Портовське – селище міського типу Мангуш – Бердянськ – Запоріжжя).

Всіх маріупольців чекають для надання першої допомоги, розміщення, та допомоги щодо подальшого за адресою: Запоріжжя, вулиця Рекордна, 41.