Российские оккупанты пробовали штурмовать Рубежное и Северодонецк, но неудачно, – Генштаб

Российские захватчики пытались штурмовать Рубежное и Северодонецк. Враги понесли потери.

Генштаб ВСУ сообщает, что 130 оккупантов оказались в госпитале. В общем, россияне продолжают свое большое наступление на Донбассе.

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После попыток в Рубежном и Северодонецке в больницу города Новоайдар доставили около 130 раненых российских оккупантов. Точное количество еще уточняют,

– говорят в Генштабе.

Враг также пытается наступать, преследуя цель продвинуться вглубь населенного пункта Попасная. Украинские защитники надежно держат оборону, несмотря на вражеские обстрелы позиций.

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