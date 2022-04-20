Российские оккупанты пробовали штурмовать Рубежное и Северодонецк, но неудачно, – Генштаб
20 апреля 2022 , 07:21Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики пытались штурмовать Рубежное и Северодонецк. Враги понесли потери.
Генштаб ВСУ сообщает, что 130 оккупантов оказались в госпитале. В общем, россияне продолжают свое большое наступление на Донбассе.
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После попыток в Рубежном и Северодонецке в больницу города Новоайдар доставили около 130 раненых российских оккупантов. Точное количество еще уточняют,
– говорят в Генштабе.
Враг также пытается наступать, преследуя цель продвинуться вглубь населенного пункта Попасная. Украинские защитники надежно держат оборону, несмотря на вражеские обстрелы позиций.
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