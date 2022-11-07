Украли даже детский паровозик: пока оккупанты разграбляют Херсон, партизаны режут им колеса
Источник:Константин Рыженко
Российские захватчики продолжают воровать все, до чего могут дотянуться. "Вторая армия мира" украла в Херсоне даже детский паровозик.
Оккупанты продолжают пробивать дно. На этот раз вороватые захватчики не смогли удержаться, увидев зону детских развлечений, и "эвакуировали" паровозик.
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Очевидно, оккупанты решили притянуть его к себе в Россию как "трофей второй армии мира".
Россияне тянут многострадальный паровозик / Скриншот с видео
Партизаны в Херсоне продолжают бороться
Между тем, местные партизаны продолжают бороться с российскими захватчиками. На этот раз пострадали автомобили пропагандистов страны-оккупантки. Партизаны порезали колеса.
В частности, "черная суббота" наступила для автомобиля пропагандиста Александра Коца, который приперся на временно оккупированную территорию Украины.
Что ж, оккупанты должны знать, что в Украине у них не будет ни единого спокойного дня. Воины ВСУ вернут в Херсон украинский флаг и безопасность для местных жителей, а весь российский мусор пойдет вслед за кораблем.
В Херсонской области взлетел на воздух склад с боеприпасами
Также неприятность ждала оккупантов и на территории области. Украинские военные в Херсонской области накрыли врага огнем. Как следствие – в воздух взлетел склад с вражескими боеприпасами в Скадовском районе.
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