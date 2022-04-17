Российские оккупанты штурмовали порт в Мариуполе

В заблокированном Мариуполе ситуация остается сложной. Россияне штурмовали городской порт.

Также по городу продолжаются удары российской авиации. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

К теме Россияне, вероятно, готовят высадку десанта с моря – Генштаб

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта,

– говорят в Генштабе.

Следует отметить, что в городе до сих пор остаются около 100 тысяч человек. Украинские военные героически отстаивают его каждый метр. А президент заявил, что город можно разблокировать, имеют стопроцентное решение.

Вас может заинтересовать мнение эксперта о Мариуполе: смотрите видео