Российские оккупанты штурмовали порт в Мариуполе
17 апреля 2022 , 07:10Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В заблокированном Мариуполе ситуация остается сложной. Россияне штурмовали городской порт.
Также по городу продолжаются удары российской авиации. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта,
– говорят в Генштабе.
Следует отметить, что в городе до сих пор остаются около 100 тысяч человек. Украинские военные героически отстаивают его каждый метр. А президент заявил, что город можно разблокировать, имеют стопроцентное решение.
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