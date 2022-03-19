Российские оккупанты снова обстреляли из "Градов" Новые Петровцы

19 марта 2022 , 21:22
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Источник:

МВД Украины

Российские войска 19 марта во второй раз обстреляли Новые Петровцы Киевской области. Обстрел села был из "Градов".

Из-за таких циничных действий оккупантов загорелось поле. Также повреждена автозаправочная станция.

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Пожар удалось ликвидировать. Потерпевших, к счастью, нет,
– сообщили в полиции Киевщины.

Правоохранители работают на месте происшествия и фиксируют последствия обстрелов.

Из-за обстрелов в Киевской области есть погибшие: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик