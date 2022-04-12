Однако все технические решения приходится согласовывать с военным командованием России.

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Кроме ЗАЭС, враг также контролирует Энергодар – город-спутник станции. Там оказывают сильное информационное давление на жителей, чтобы склонить их на свою сторону и добиться взаимодействия. Но эти попытки безуспешны.

Надбавки для персонала

Украинскому персоналу, обслуживающему ЗАЭС, установили надбавку 20% к зарплате, которую будут применять с первого дня захвата станции до освобождения от оккупантов. Обратим внимание, что ротация работников происходит.

Это наименьшее, что может сделать Энергоатом для людей, которые в бесчеловечных условиях уже более месяца героически выполняют свою работу и обеспечивают безопасность крупнейшего в Европе ядерного объекта,

– говорится в заявлении.

В условиях войны России против Украины главным приоритетом для Энергоатома остается безопасность ядерных установок. В настоящее время радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях в норме.

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