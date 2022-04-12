Проте всі технічні рішення доводиться погоджувати з військовим командування Росії.

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Окрім ЗАЕС, ворог також контролює Енергодар – місто-супутник станції. Там чинять сильний інформаційний тиск на мешканців, щоб схилити їх на свій бік та добитися "взаємодії". Але ці спроби безуспішні.

Надбавки для персоналу

Українському персоналу, який обслуговує ЗАЕС, встановили надбавку 20% до зарплати, яку застосовуватимуть з першого дня захоплення станції до звільнення її від окупантів. Зауважимо, що ротація працівників відбувається.

Це найменше, що наразі може зробити Енергоатом для людей, які в нелюдських умовах уже понад місяць героїчно виконують свою роботу і забезпечують безпеку найбільшого в Європі ядерного об’єкта,

– йдеться у заяві.

В умовах війни Росії проти України головним пріоритетом для Енергоатому залишається безпека ядерних установок. Наразі радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих до них територіях в нормі.

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