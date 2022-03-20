Российские оккупанты взорвали авто Службы спасения Киевщины

Оккупанты взорвали Службу спасения Киевщины от пожарной автоцистерны. К счастью, никто не погиб.

В Службе сообщили, что это произошло 19 марта при следовании с места тушения пожара к месту заправки пожарного автомобиля водой, на дороге в направлении с. Новые Петровцы пожарный автомобиль с личным составом подорвался на взрывном устройстве.

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В результате взрыва пострадали 8 спасателей Вышгородского районного управления ГСЧС. Сейчас наши ребята находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. Всем была предоставлена необходимая квалифицированная помощь. Держитесь, ребята! Вы все герои!,

– говорится в сообщении.