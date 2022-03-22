Всего в зоне ведения боевых действий находятся 33 тюремных учреждения. Больше всего досталось тем, которые находятся в Мариуполе.

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После российского вторжения в Украину была потеряна связь с Мариупольским, Старобельским и Херсонским следственными изоляторами, а также Мелитопольской и Приазовской исправительными колониями.

Важно! Именно в СИЗО Мелитополя оккупанты удерживали мэра Ивана Федорова после его похищения. Там он пробыл пять дней, пока его не обменяли на российских солдат. По его словам, пока он находился в камере, в соседних помещениях оккупанты пытали других похищенных людей.

Повреждения из-за обстрелов нанесены Мариупольскому и Черниговскому следственным изоляторам и еще трем учреждениям исполнения наказаний в Мариуполе, Бердянске и на Харьковщине.

На время обстрелов персонал и осужденные находятся в бомбоубежищах. За это время только один человек получил легкие телесные повреждения.