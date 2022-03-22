Загалом у зоні ведення бойових дій перебувають 33 в'язничні установи. Чи не найбільше дісталося тим, які перебувають у Маріуполі.

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Після російського вторгнення до України було втрачено зв'язок з Маріупольським, Старобільським та Херсонським слідчими ізоляторами, а також Мелітопольською та Приазовською виправними колоніями.

Важливо! Саме в СІЗО Мелітополя окупанти утримували міського голову Івана Федорова після його викрадення. Там він пробув п'ять днів, допоки його не обміняли на російських солдат. За його свідченнями, поки він перебував в камері, в сусідніх приміщеннях окупанти катували інших викрадених людей.

Пошкоджень через обстріли завдано Маріупольському та Чернігівському слідчим ізоляторам та ще трьом установам виконання покарань у Маріуполі, Бердянську та на Харківщині.

На час обстрілів персонал та засуджені перебувають у бомбосховищах. За цей час лише одна особа отримала легкі тілесні ушкодження.