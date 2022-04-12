Российские оккупанты захватили в плен экипаж еще одного судна.
12 апреля 2022 , 19:23Читати новину українською
Источник:телеграмм Людмилы Денисовой
Российские оккупанты захватили экипаж судна Blue Star-1 в плен. Это произошло на территории Мариупольского морского торгового порта.
Денисова сообщила, что 18 моряков – граждане Украины. Их вывезли в временно оккупированный Донецк.
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В порт Мариуполя сухогруз вошел еще в конце февраля. Там его заблокировали российские оккупанты. Связь с экипажем была потеряна 25 марта. Известно, что на борту Blue Star-1 была нехватка продовольствия.
По предварительной информации, в плену оккупанов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, которые были заблокированы российскими оккупантами в порту Мариуполя,
– отметила Денисова.
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