Российские оккупанты захватили в плен экипаж еще одного судна.

Российские оккупанты захватили экипаж судна Blue Star-1 в плен. Это произошло на территории Мариупольского морского торгового порта.

Денисова сообщила, что 18 моряков – граждане Украины. Их вывезли в временно оккупированный Донецк.

К теме Спасательное судно "Сапфир" вернули в Украину: пришвартовали у причала порта Измаил

В порт Мариуполя сухогруз вошел еще в конце февраля. Там его заблокировали российские оккупанты. Связь с экипажем была потеряна 25 марта. Известно, что на борту Blue Star-1 была нехватка продовольствия.

По предварительной информации, в плену оккупанов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, которые были заблокированы российскими оккупантами в порту Мариуполя,

– отметила Денисова.

Важно – В Минобороны ответили на возможное химоружие в Мариуполе: смотрите видео