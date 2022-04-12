Денісова повідомила, що 18 моряків – громадяни України. Їх вивезли до тимчасово окупованого Донецька.
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Російські окупанти захопили в полон екіпаж судна Blue Star-1. Це сталося на території Маріупольського морського торгівельного порту.
Джерело:телеграм Людмили Денісової
Денісова повідомила, що 18 моряків – громадяни України. Їх вивезли до тимчасово окупованого Донецька.
Зауважте Рятувальне судно "Сапфір" повернули в Україну: пришвартували біля причалу порту Ізмаїл
Новина доповнюється