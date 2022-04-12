За даними рятувальників, судно повернеться до виконання своїх основних завдань.
Важливо Захоплене росіянами рятувальне судно "Сапфір" знову під контролем України
Воно буде перебувати у постійній пошуково-рятувальній готовності. У Морській пошуково-рятувальній службі зауважили, що "Сапфір" є єдиним українським цивільним судном, яке попри свій вік, перебуває в постійній пошуково-рятувальній готовності. Воно здатне виконувати надскладні задачі у відкритому морі, включаючи не тільки пошук та рятування людського життя, а й аварійне буксирування та пожежогасіння.
Рятувальне судно "Сапфір" повернули в Україну / Фото Морської пошуково-рятувальної служби
Що було раніше
- 26 лютого російські військові кораблі захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір". Вони взяли в заручники священника ПЦУ, який намагався забрати тіла загиблих на Зміїному.
- 24 березня екіпаж захопленого російськими військовими українського рятувального судна "Сапфір" повернувся в Україну.
- 8 квітня судно повернули під контроль України. Його доставили в румунський порт Суліна.
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