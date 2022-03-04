Российские оккупанты захватили Тростянец: как ведут себя вооруженные враги с мирным населением

Город Тростянец находится под контролем российских оккупантов. Как и ожидалось, враги полностью заблокировали работу города.

Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о том, что город Тростянец оказался в руках российских оккупантов. Враги заблокировали работу города.

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Оккупированный Тростянец

Российские оккупанты взяли под контроль подстанцию скорой помощи, не допуская выезд медиков на вызовы. Исключение – к детям в экстренных случаях. Если медики попытаются выехать самостоятельно – оккупанты угрожают им расстрелом.

Оккупанты зашли в Тростянец / Фото из телеграма Дмитрия Левицкого

Местное население не имеет возможности приобрести продукты или другие товары. Все магазины оккупанты ограбили, в городе враги проводят обыски, работают снайперы.

Также оккупанты заблокировали возможность зайти в город для помощи мирным жителям.

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