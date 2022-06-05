Российские олигархи прибегли к новой тактике, чтобы спасти свои деньги

Новая тактика пропутинских олигархов, активы которых заморожены и которым запрещён въезд – массово подавать иски в Генеральный суд в Люксембурге, с целью оспорить санкции.

Единая стратегия

Как пишет EU Observer, в суде уже есть как минимум 18 таких исков (среди них - Абрамович, Фридман, Мордашов, Шувалов, Тимченко, Усманов). Но цифра, наверняка, выше - ряд истцов попросили суд не публиковать их имена до начала процессов.

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Что интересно? Издание пишет, что в ЕС есть мнение, что "лично Путин проинструктировал каждого из них по поводу подачи исков – чтобы утомить институты ЕС".

Проще говоря, завалить бесконечными исками суд, рассмотрение которых может длиться годами. При этом истцам разрешено использовать замороженные средства для оплаты судебных расходов.

Перспективы путинцев

Но есть и приятные новости на старте – суд послал нах Пригожина, который пришёл туда же со своим иском. Он хотел доказать, что не имеет никакого отношения к ЧВК Вагнер.

Суд отверг требования Пригожина, цитирую дальше издание: "И поддержал выводы ЕС о том, что частная армия принадлежит Пригожину, хотя он пытался использовать непрозрачную структуру офшорных компаний".

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