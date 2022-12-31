Российские олигархи потеряли под 100 миллиардов долларов в 2022 году из-за санкций, – The Guardian

В 2022 году российские олигархи потеряли из-за санкций 95 миллиардов долларов. Состояние богатейших людей России сократилось примерно в половину.

Согласно индексу миллиардеров Bloomerg, самые богатые российские олигархи потеряли в этом году почти 95 миллиардов долларов из-за санкций, введенных западными странами в связи с войной России против Украины. Богачи страны-террористки теряют примерно 330 миллионов долларов в день.

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Как сократилось состояние влиятельных российских олигархов

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба "Челси", проиграл больше всего. Его состояние в этом году упало на 57% до 7,8 миллиарда долларов.

Зато состояние Геннадия Тимченко, миллиардера-инвестора в энергетику и близкого друга Путина, уменьшилось на 48% до 11,8 миллиарда долларов.

Сулейман Керимов, депутат Совета Федерации России, потерял 41%, упав до 9 миллиардов долларов.

В общей сложности два десятка богатых россиян, отслеживаемых Bloomberg, потеряли около 95 миллиардов долларов в 2022 году.

Илон Маск и Марк Цукерберг тоже обеднели

Издание также пишет, что после значительного падения стоимости акций Tesla, состояние Илона Маска уменьшилось почти на 50% до 138 миллиардов.

Тем временем состояние Марка Цукерберга уменьшилось на 65% до 45 миллиардов долларов из-за падения стоимости компании Meta, к которой принадлежит Facebook.