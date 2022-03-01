Российские орки оккупировали территорию кладбища в Бердянске

Российская армия цинично ведет войну в Украине, но ВСУ уверенно отражают атаки врага. Но иногда орки делают совсем нелогичные вещи.

В частности, в Бердянске российские военные оккупировали территорию кладбища. Из-за этого проводить захваты на кладбище сейчас нельзя.

Российские военные никого не пускают на эту территорию. Это прямое нарушение законов и обычаев войны,

– сообщили в ОГА.

В Бердянске до сих пор серьезные проблемы со связью. Но ночь прошла относительно спокойно.

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