Российские орки оккупировали территорию кладбища в Бердянске
1 марта 2022 , 11:18Читати новину українською
Источник:Запорожская ОГА
Российская армия цинично ведет войну в Украине, но ВСУ уверенно отражают атаки врага. Но иногда орки делают совсем нелогичные вещи.
В частности, в Бердянске российские военные оккупировали территорию кладбища. Из-за этого проводить захваты на кладбище сейчас нельзя.
Российские военные никого не пускают на эту территорию. Это прямое нарушение законов и обычаев войны,
– сообщили в ОГА.
В Бердянске до сих пор серьезные проблемы со связью. Но ночь прошла относительно спокойно.
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