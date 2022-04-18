Российские "освободители" целенаправленно шли грабить и убивать: черные хроники Киевской области

Сейчас в основном занят тем, что езжу по разным городам и селам Киевской области, общаюсь с людьми, пережившими оккупацию.

Пейзажи из ада

Буквально в каждой деревне та же картина – расправы над мирными жителями (чаще всего немотивированные), разграбленные магазины и жилые дома.

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На заборах висят объявления о розыске пропавших людей. Распространенная ситуация – машина стоит на обочине расстрелянная, а ее пассажиры просто скрылись.

В Киевской области оккупанты особенно рьяно крушили и грабили зажиточные дома / Фото Дениса Казанского

Орда не изменила традициям

В селе Мироцкое наткнулись на разграбленное имение "пшонка-стайл". В селе не было боев, но российские военные зачем-то расстреляли дом из танка, а потом вынесли все, что могли.

Над входом в дом висит что-то вроде кованого семейного герба. По всему участку валяются остатки разбитой мебели, напоминающие реквизит к фильму "12 стульев", обломки канделябров и статуэток "под старину". Интересно, кто здесь обитал?

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Хорошо видно, что мародерство в Киевской области было провальным. Не какие-то отдельные эксцессы, а именно тотальные ограбления захваченной территории. Буквально каждый зажиточный дом разграблен и выпотрошен. Люди, которые верят в то, что они – "освободители", так не ведут себя. Эти целенаправленно шли грабить и убивать.

Важное – российские оккупанты признались, что в упор расстреляли украинку: смотрите видео