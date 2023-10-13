На северной границе Россия пробует осуществлять активную деятельность диверсионных групп. В то же время, сами россияне уничтожают средства, которые наводят удары по украинской территории.

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Уничтожение попало на видео

Российские партизаны в целях предупреждения террористических актов в Сумской области уничтожают средства наблюдения армии России. Именно они наводят ДРГ на объекты критической инфраструктуры и мирное украинское население вдоль границы.

Уничтожение пунктов наблюдения России: смотрите видео

Успешное уничтожение станций Муром в Теткино и в районе Елизаветовки. Запись из дрона, который в конце попадает в здание, попала к украинским пограничникам от курских партизан.

Партизаны разрушили две станции: смотрите видео

Российские партизаны уже помогали Украине во время событий в Белгородской области