На північному кордоні Росія намагається провадити активну діяльність диверсійних груп. Водночас самі росіяни знищують засоби, які наводять удари по українській території.

Дивіться також Партизани проникнули в оборонні траншеї в Феодосії: їх готували для оборони Криму

Знищення потрапило на відео

Російські партизани задля попередження терористичних актів у Сумській області знищують засоби спостереження армії Росії. Саме вони наводять ДРГ на об'єкти критичної інфраструктури та мирне українське населення вздовж кордону.

Знищення пунктів спостереження Росії: дивіться відео

Успішне знищення станцій "Муром" в Тьоткіному та у районі Єлизаветівки. Запис із дрона, який наприкінці влучає у будівлю, потрапив до українських прикордонників від курських партизанів.

Партизани зруйнували дві станції: дивіться відео

Російські партизани вже допомагали Україні під час подій у Бєлгородській області