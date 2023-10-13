На північному кордоні Росія намагається провадити активну діяльність диверсійних груп. Водночас самі росіяни знищують засоби, які наводять удари по українській території.
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Знищення потрапило на відео
Російські партизани задля попередження терористичних актів у Сумській області знищують засоби спостереження армії Росії. Саме вони наводять ДРГ на об'єкти критичної інфраструктури та мирне українське населення вздовж кордону.
Знищення пунктів спостереження Росії: дивіться відео
Успішне знищення станцій "Муром" в Тьоткіному та у районі Єлизаветівки. Запис із дрона, який наприкінці влучає у будівлю, потрапив до українських прикордонників від курських партизанів.
Партизани зруйнували дві станції: дивіться відео
Російські партизани вже допомагали Україні під час подій у Бєлгородській області
- 22 травня Російський добровольчий корпус разом із легіоном "Свобода Росії" перетнули кордон України з Росією та зайшли на територію Бєлгородської області.
- Під час цієї операції російські партизани досягли декількох важливих результатів. Зокрема, внаслідок операції на території країни-окупантки була зібрана важлива інформація для української розвідки.
- У ГУР цю інформацію коротко охарактеризували як "король голий". Мовиться, зокрема, про виснаження силового апарату російського диктатора, а також про вразливість самої Росії до внутрішніх ударів.