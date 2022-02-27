Российские пираты захватили два украинских судна с мирными экипажами

Два украинских судна захватили российские пираты. На борту находилось почти 50 мирных членов экипажа.

Как пираты захватили украинские суда

Инцидент произошел в северо-западной части Черного моря. Российские корабли объявили "контртеррористическую операцию".

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Танкер "Афина" находился в территориальном море Румынии в 22 милях от острова Змеиный. Судно получило через открытый канал связи и безопасности команду подойти к военному кораблю России для проведения досмотра. Судовладелец танкера немедленно уведомил об этом все компетентные органы в Украине.

Отслеживая движение судов в этом районе, морские пограничники зафиксировали факт резкого и нелогичного изменения курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод так же направлялся к острову Змеиный.

Почти сразу, как оба гражданских судна подошли к военным кораблям России, на них отключили АИС и корабли перестали выходить на связь.

Сегодня утром системы автоматической идентификации судов показали, что корабли находятся в 18 милях от оккупированного Крыма,

– рассказали пограничники.

В ГПСУ добавили, что российские военные корабли в очередной раз дерзко нарушили нормы международного морского права. Под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции они совершили пиратский захват двух судов под украинским флагом.

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