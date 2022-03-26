Российские планы на Славутич непонятны: оккупанты требуют вывести полицию, – МВД

Оккупанты 26 марта вошли в Славутич Киевской области. Впрочем, планы захватчиков на город остаются непонятными.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире марафона единых новостей. 24 канал передает детали.

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Ситуация в Славутиче

Ранее появилась подтвержденная информация, что мэр Славутича Юрий Фомичев, которого оккупанты взяли в заложники после входа в город, сейчас находится на свободе. Чиновник выступил перед жителями города и рассказал, что вел переговоры с захватчиками.

Оккупанты пообещали ему выйти из города, если местные власти согласятся покинуть один российский блокпост. Вместе с тем, захватчики потребовали, чтобы из Славутича были выведены все представители Национальной полиции Украины.

Россияне действительно требуют, чтобы мы убрали полицию. Но мы понимаем, что после этого последуют и следующие требования. Традиционно они начинают с якобы "мягкими" требованиями, а затем требуют вообще недопустимые вещи,

– рассказал Денисенко.

К слову, по информации советника министра внутренних дел, ситуация в Славутиче довольно напряженная и неопределенная. Какие планы у оккупантов на город – пока неясно.

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