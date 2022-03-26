Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в етері марафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

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Ситуація у Славутичі

Раніше з'явилась підтверджена інформація, що мер Славутича Юрій Фомічев, якого окупанти взяли у заручники після входу в місто, зараз перебуває на свободі. Посадовець виступив перед мешканцями міста і розповів, що вів перемовини із загарбниками.

Окупанти пообіцяли йому вийти з міста, якщо місцева влада погодиться залишити один російський блокпост. Разом із тим загарбники зажадали, щоб зі Славутича були виведені всі представники Національної поліції України.

Росіяни справді вимагають, щоб ми забрали поліцію. Але ми розуміємо, що після цього підуть і наступні вимоги. Традиційно вони починають з нібито "м'яких" вимог, а потім вимагають взагалі неприпустимі речі,

– розповів Денисенко.

До слова, за інформацією радника міністра внутрішніх справ, ситуація у Славутичі є доволі напруженою і невизначеною. Які плани в окупантів на місто – поки незрозуміло.

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