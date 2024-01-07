Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал видео общения с ожидавшими последнего обмена российскими военнопленными.
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Это еще раз подтверждает, что Украина четко придерживается Женевских конвенций. Важно, что россияне еще раз говорили о том, что не имеют никаких жалоб и благодарили за человечность,
– заявил он.
На вопросы Лубинца, как к ним относились в плену, россияне отвечали: "хорошо", "нормально", "по-человечески", "руки-ноги целые". "Мы ожидали как-то не такого отношения, не столь положительного.
"Честь и достоинство не унижали, относились нормально", – рассказал один из них.
Больше о последнем обмене
- 3 января из плена вернулись 230 защитников: представители ВСУ – 130, Национальной гвардии – 55, Государственной пограничной службы – 38, Национальной полиции – 1 и шесть гражданских.
- Среди защитников были те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и военнослужащие, считавшиеся пропавшими без вести (48).