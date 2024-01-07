Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал видео общения с ожидавшими последнего обмена российскими военнопленными.

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Это еще раз подтверждает, что Украина четко придерживается Женевских конвенций. Важно, что россияне еще раз говорили о том, что не имеют никаких жалоб и благодарили за человечность,

– заявил он.

На вопросы Лубинца, как к ним относились в плену, россияне отвечали: "хорошо", "нормально", "по-человечески", "руки-ноги целые". "Мы ожидали как-то не такого отношения, не столь положительного.

"Честь и достоинство не унижали, относились нормально", – рассказал один из них.

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