Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео спілкування з російськими військовополоненими, які очікували останнього обміну.
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Це вкотре підтверджує те, що Україна чітко дотримується Женевських конвенцій. Важливо, що росіяни вкотре говорили про те, що не мають жодних скарг і дякували за людяність,
– заявив він.
На запитання Лубінця, як до них ставилися у полоні, росіяни відповідали: "добре", "нормально", "по-людськи", "руки-ноги цілі". "Ми очікували якось не такого ставлення, не такого позитивного.
"Честь і гідність не принижували, ставилися нормально", – розповів один з них.
Більше про останній обмін
- 3 січня з полону повернулися 230 захисників: представники ЗСУ – 130, Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних.
- Серед захисників були ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти (48).