Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео спілкування з російськими військовополоненими, які очікували останнього обміну.

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Це вкотре підтверджує те, що Україна чітко дотримується Женевських конвенцій. Важливо, що росіяни вкотре говорили про те, що не мають жодних скарг і дякували за людяність,

– заявив він.

На запитання Лубінця, як до них ставилися у полоні, росіяни відповідали: "добре", "нормально", "по-людськи", "руки-ноги цілі". "Ми очікували якось не такого ставлення, не такого позитивного.

"Честь і гідність не принижували, ставилися нормально", – розповів один з них.

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