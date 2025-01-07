В плен попала уже сотня российских военных из Крыма, – представительство президента

В Крыму рассказали о ситуации с насильственной мобилизацией на полуострове. По официальным подсчетам, оттуда в плен уже попало более сотни российских военнослужащих.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представительство президента Украины в Автономной республике Крым.

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Какова ситуация с насильственной мобилизацией в Крыму

"Подтверждено взятие в плен по меньшей мере 101 военнослужащий России из оккупированного Крыма", – говорится в заявлении Представительства президента 6 января.

Вероятно, большинство из них являются гражданами Украины.

Также в ведомстве отметили, что подразделения, дислоцированные в Крыму, сократились по меньшей мере на 1657 солдат, погибших на фронте. 1107 из них могли быть гражданами Украины.

В то же время там отметили, что количество погибших может быть больше, потому что Россия скрывает реальные потери своей армии на войне.

Напомним, что в конце декабря Силы обороны взяли в плен крымского коллаборациониста Юрия Прилепу. Власть оккупантов на полуострове он укреплял еще с 2014 года, а затем пошел воевать на стороне российской армии.

Служил предатель в 155 бригаде, которая считается одной из самых кровавых в России. В свое время она "отличилась" в Чечне и Сирии, а сейчас воюет на Курщине и имеет там проблемы.