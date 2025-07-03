Путин якобы хочет уничтожить бурятов: российский пленный пожаловался на диктатора

Кремль якобы презирает жителей Дальнего Востока и создает жестокие условия службы в штурмовых подразделениях. Местные подозревают, что Путин хочет уничтожить бурятов как нацию.

Подробностями службы поделился пленный военный Андрей Ковальчук проекту "Хочу жить", передает 24 Канал.

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Пленный бурят жалуется на власть

Российский оккупант из 9-й мотострелковой бригады ВС России родом из Бурятии. Его взяли в плен бойцы Азова под Торецком. Пленный поделился подробностями о службе в российской армии.

По его словам, власти России не считают жителей Дальнего Востока полноценными гражданами.

Почему он (Путин – 24 Канал) из Москвы не забирает, из Питера так много народа, как с Дальнего Востока,

– спрашивает оккупант.

Ковальчук также рассказал, что многих отправляют воевать ради денег, ведь их семьи нуждаются в поддержке. Более того, по его словам, никто не предупреждает, что мобилизованные попадут в штурмовые группы, где живут буквально два дня.

Проект "Хочу жить" со ссылкой на источники отмечает, что именно национальные регионы России лидируют по количеству пропавших без вести и потерь в российско-украинской войне. Бурятия возглавляет этот список.

Другой пленный российский военный, задержан на Сумщине, сообщил, что их подразделение имело приказ стрелять в украинских защитников, а не брать их в плен. В то же время он признал, что украинские бойцы относятся к нему человечно, вопреки тому, что утверждает российская пропаганда.