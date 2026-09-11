Представитель Координационного штаба Петр Яценко в эксклюзивном материале 24 Канала рассказал , как в России относятся к своим солдатам, как их встречают после обменов и почему берут пример с Украины.

Как россияне встречают своих из плена

Представитель Координационного штаба рассказал, что вначале, когда освобожденных украинцев увозили на автобусах, с той стороны подъезжали просто грузовики, куда и загружали освобожденных из плена оккупантов.

Потом они увидели, как мы к этому относимся. И они очень многое копируют. Они начали приглашать СМИ, начали раздавать флаги. И мы видим, что чем больше они наблюдают за нашим отношением, тем больше стараются его копировать,

– рассказал Петр Яценко.

Но, как он заметил, россияне не могут скопировать искреннюю и народную радость встречи освобожденных, особенно когда украинцы собираются вдоль дорог.

"Это очень трогательно и очень поддерживает наших ребят и девушек. Когда они едут в автобусах и видят, что вдоль дороги их встречают люди с плакатами, с флагами. Это очень поддерживает", – добавил Яценко.

В России же такого нет, ведь их армия пошла на войну в чужую страну. Поэтому встречи пленных там инсценированы.

"Ни о какой защите там и речи нет. Все за деньги. Это просто наемники и убийцы… Там нет радости. Хотя они пытаются нас копировать", – подытожил представитель Координационного штаба.

Напомним, что в целом на одного оккупанта государство выделяет около 10 000 гривен. Но значительная часть этой суммы уходит на содержание персонала, зарплаты, продукты, коммунальные услуги, медсанчасть, лекарства и т. д.

При этом в лагере пленные работают и зарабатывают на свое содержание, а также на снижение выплат, которые оплачивают налогоплательщики.