Спершу грузили у вантажівки: як росіяни копіюють в України зустрічі полонених

Представник Координаційного штабу Петро Яценко в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу розповів, як у Росії ставляться до своїх солдатів, як їх зустрічають після обмінів та у чому копіюють Україну.

Як росіяни зустрічають своїх із полону

Представник Координаційного штабу розповів, що на початках, коли забирали звільнених українців на автобусах, з того боку під'їжджали просто вантажівки, куди й вантажили звільнених з полону окупантів.

Потім вони побачили, як ставимось ми. І вони дуже багато копіюють. Вони почали запрошувати медіа, вони почали роздавати теж прапори. І ми бачимо, що вони, чим далі бачать, яке ставлення в нас, тим більше намагаються його копіювати,

– розповів Петро Яценко.

Але, як він зауважив, росіяни не можуть скопіювати щиру і народну радість зустрічі звільнених, особливо, коли українців збираються вздовж доріг.

"Це дуже зворушливо і це дуже підтримує наших хлопців і дівчат. Коли в автобусах вони їдуть і бачать, що вздовж дороги їх зустрічають люди з плакатами, з прапорами. Це дуже підтримує", – додав Яценко.

У Росії ж такого нема, адже їхня армія пішла на війну в чужу країну. Тож зустрічі полонених там зрежисовані.

"Ні про який захист нічого там не йдеться. За гроші. Це просто найманці і вбивці… Там радості нема. Хоча вони намагаються нас копіювати", – підсумував представник Координаційного штабу.

Нагадаємо, що загалом на одного окупанта держава виділяє близько 10 000 гривень. Але значна частина цієї суми йде на утримання персоналу, зарплати, продукти, комунальні послуги, медсанчастину, ліки тощо.

При цьому у таборі полонені працюють і заробляють на те, щоб утримували і щоб зменшити платежі, які платять платники податків.