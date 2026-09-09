Представник Координаційного штабу Петро Яценко в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу розповів, скільки Україна виділяє на одного полоненого росіянина.

Скільки держава витрачає на одного полоненого окупанта

Загалом на одного окупанта держава виділяє близько 10 000 гривень.

Але це не тільки на нього. Треба розуміти, це і на утримання персоналу, на зарплати, на продукти харчування, на комунальні послуги, на медсанчастину, на ліки і так далі.. Тобто насправді на самого полоненого йде дуже мало грошей,

– зазначив Петро Яценко.

Він розповів, що окупантам з цієї суми також видають одяг.

У таборі вони працюють і заробляють на те, щоб утримували і щоб зменшити платежі, які платять платники податків.

"Тому насправді вони заробляють на себе, і наше завдання їх утримувати тут за ті гроші, які вони заробляють, хоча теж держава виділяє, і дотримати до того часу, зберегти їм життя, здоров'я згідно з третьою Женевською конвенцією, щоб вони могли потрапити на обмін і повернути наших", – додав Яценко.

Нагадаємо, що один із полонених росіян Кузнєцов розповів, що російські військовополонені в українському таборі мають доступ до інформації про війну та щодня дивляться українські новини.

Він каже, що йому "добре тут в полоні" і що нікого "не б'ють, годують".