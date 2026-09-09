Один із російських військовополонених, Павло Кузнєцов, в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу розповів, якими насправді є умови утримання, що окупанти дивляться в полоні та чому після пережитого він більше не хоче воювати.

Які умови утримання полонених?

Кузнєцов розповів, що російські військовополонені в українському таборі мають доступ до інформації про війну та щодня дивляться українські новини.

Новини щодня дивимося по DeepState. Добре в полоні тут. Не б'ють, годують. Спати вкладають,

– сказав він.

Відверта розмова з російським полоненим: дивіться відео

За його словами, після потрапляння в полон реальність виявилася зовсім іншою, ніж він очікував до цього.

"Думали, що буде жорсткіше набагато, тому що військовополонені, все одно воєнний стан якийсь іде. І якось очікувалося іншого ставлення саме до противника. Якщо порівнювати з Освенцимом, грубо кажучи, то це ще табір як піонерський, можна сказати", – зізнався Кузнєцов.

У таборі російські військовополонені не лише очікують на можливий обмін, а й виконують різні роботи. Йдеться, зокрема, про господарські роботи, діяльність у майстернях та підсобному господарстві.

Україна зацікавлена у якнайшвидшому поверненні своїх військовослужбовців із російського полону. Тому військовополонені можуть бути важливим ресурсом для проведення обмінів, однак остаточне рішення щодо них залежить від переговорів із російською стороною.

Кузнєцов також розповів про своє ставлення до подальшої участі у війні та заявив, що не хоче знову воювати.

Воювати намагалися. Або там залишатися, або жити. У нас був вибір. Ми вибрали жити,

– наголосив він.

Нагадаємо, російські військовополонені часто повторюють наративи російської пропаганди про так звану "священну війну", хоча водночас визнають, що прийшли воювати на чужу землю. Як розповів в інтерв’ю 24 Каналу український військовослужбовець із позивним "Боргезе", під час спілкування з полоненими військові намагаються змусити їх переосмислити причини та наслідки власної участі у війні.

Російські окупанти нерідко виправдовують свої дії тим, що їх нібито змусили воювати. Водночас, за його спостереженнями, полонені розуміють, що перебувають на українській території та бачать наслідки російської агресії. Частина окупантів не усвідомлює повною мірою, що саме вони роблять, тому їх потрібно переконувати та пояснювати реальність війни.

Значну увагу під час таких розмов приділяють релігійним переконанням полонених і суперечності між християнськими принципами та вбивством людей. За словами військового, українські бійці намагаються ставитися до полонених по-християнськи та використовувати спілкування, щоб допомогти їм відмовитися від нав’язаних російською пропагандою уявлень.