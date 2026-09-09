Один из российских военнопленных, Павел Кузнецов, в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал, каковы на самом деле условия содержания, что смотрят оккупанты в плену и почему после пережитого он больше не хочет воевать.

Каковы условия содержания пленных?

Кузнецов рассказал, что российские военнопленные в украинском лагере имеют доступ к информации о войне и ежедневно смотрят украинские новости.

Новости ежедневно смотрим на DeepState. В плену здесь хорошо. Не бьют, кормят. Укладывают спать,

– сказал он.

Откровенный разговор с российским пленным: смотрите видео

По его словам, после попадания в плен реальность оказалась совсем другой, чем он ожидал до этого.

"Думали, что будет гораздо жестче, потому что военнопленные, все-таки какое-то военное положение царит. И как-то ожидалось иное отношение именно к противнику. Если сравнивать с Освенцимом, грубо говоря, то это еще лагерь как пионерский, можно сказать", – признался Кузнецов.

В лагере российские военнопленные не только ожидают возможного обмена, но и выполняют различные работы. Речь идет, в частности, о хозяйственных работах, деятельности в мастерских и на подсобном хозяйстве.

Украина заинтересована в скорейшем возвращении своих военнослужащих из российского плена. Поэтому военнопленные могут стать важным ресурсом для проведения обменов, однако окончательное решение по ним зависит от переговоров с российской стороной.

Кузнецов также рассказал о своем отношении к дальнейшему участию в войне и заявил, что не хочет снова воевать.

Воевать пытались. Либо там оставаться, либо жить. У нас был выбор. Мы выбрали жить,

– подчеркнул он.

Напомним, российские военнопленные часто повторяют нарративы российской пропаганды о так называемой "священной войне", хотя в то же время признают, что пришли воевать на чужую землю. Как рассказал в интервью 24 Канала украинский военнослужащий с позывным "Боргезе", во время общения с пленными военные пытаются заставить их переосмыслить причины и последствия собственного участия в войне.

Российские оккупанты нередко оправдывают свои действия тем, что их якобы заставили воевать. В то же время, по его наблюдениям, пленные понимают, что находятся на украинской территории, и видят последствия российской агрессии. Часть оккупантов не осознает в полной мере, что именно они делают, поэтому их нужно убеждать и объяснять реальность войны.

Значительное внимание во время таких бесед уделяется религиозным убеждениям пленных и противоречиям между христианскими принципами и убийством людей. По словам военного, украинские бойцы стараются относиться к пленным по-христиански и использовать общение, чтобы помочь им отказаться от представлений, навязанных российской пропагандой.