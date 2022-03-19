Российские пленные пожаловались, что за свои деньги покупали белую краску, чтобы рисовать "Z"

Российские военные пленные во время пресс-конференции пожаловались, что им приходилось за свои деньги покупать белую краску, чтобы рисовать "Z" на своих танках.

Этой пометкой рашисты обозначают всю свою технику. Вероятно, иначе не различают.

Кстати Верещук назвала количество российских пленных, которые есть в Украине.

Пленные говорят, что краску покупали, потому что боялись, чтобы их свои бомбардировщики не расстреляли.

Кстати, россияне лепят букву Z куда только можно. Символично, что она появилась даже на мусоровозах.

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