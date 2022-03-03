Российские пленные признаются, что им приказывали стрелять по мирным жителям
3 марта 2022 , 07:54Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Труха"
Украинские воины мужественно отражают наступление российской орды. Во время боев берут врагов в плен и те делают циничные признания.
Украинские военные допрашивают пленных. Один из них признался, что им приказывали стрелять в мирное население Украины.
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В частности, на вопрос, был ли такой приказ, пленный ответил: "Так точно".
Также пленный рассказывает о приказе двигаться в направлении города Счастье Донецкой области.
Допрос российского пленного: смотрите видео
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