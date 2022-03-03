Українські військові допитують полонених. Один із них зізнався, що їм наказували стріляти в мирне населення України.
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Зокрема, на питання, чи був такий наказ, полонений відповів: "Так точно".
Також полонений розповідає про наказ рухатися в напрямку міста Щастя на Донеччині.
Допит російського полоненого: дивіться відео
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